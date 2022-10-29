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Не только врачам, но и детям: в фонде «Герои» рассказали о гумпомощи жителям Донбасса

Алексей Курильченко
17:22 29.10.2022
Изначально фонд был создан для помощи в борьбе с коронавирусом, но вскоре был переориентирован.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Фонд помощи врачам «Герои» регулярно, два раза в месяц организуют доставку гуманитарного груза для поддержки медиков Донбасса. Изначально планировалось, что поставляться будет только медицинского оборудование, но вскоре к фонду присоединились и другие волонтеры, желающие помочь обычным жителям региона и - особенно - детям.

«Мы создали этот фонд в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса и его деятельность была нацелена на помощь медицинским работникам. Но сейчас совершенно другие реалии, другая борьба и деятельность фонда была переориентирована на помощь нашим коллегам, которые находятся на другой передовой. На протяжении года мы два раза в месяц отправляем медицинского оборудование в Луганскую, Донецкую республики и другие регионы, нуждающиеся в помощи... Многие наши друзья узнают о нас и просят передать другой груз - например детские игрушки или бытовые принадлежности, которые могут понадобиться людям там, в их трудной ситуации», - рассказал основатель фонда Кирилл Маслиев.

Ранее Донбассе прошла акция «Лига Героев». В Стаханов доставили десять тонн груза. Это газовые баллоны, обогреватели, электро- и бензоинструменты, стройматериалы, продукты и многое другое. Причем вся эта помощь адресная. Списки того, что необходимо конкретным семьям, составляли в плотном контакте с администрацией города.

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