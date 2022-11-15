Унижения, избиения и электрошок: миссия ООН раскрыла данные о пытках российских пленных на Украине

Сведения были получены сотрудниками миссии во время опросов 175 пленных в местах содержания под стражей.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека располагает достоверными данными о том, что украинские националисты казнили не участвующих в боях людей без суда, а также пытали пленных. Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер на брифинге в Женеве по видеосвязи из Киева.

«Поступили заслуживающие доверия сообщения о казнях без надлежащего судебного разбирательства, которые проводили украинские вооруженные силы», — цитирует ее ТАСС.

По словам Богнер, в публичный доступ попали видеозаписи казней. Она добавила, что украинские власти начали расследование этих сообщений, однако продвижения в них миссия не наблюдает.

Кроме того, отметила Богнер, мониторинговая миссия располагает данными о пытках военнопленных и плохого обращения с ними — эти сведения были получены во время опросов 175 пленных в местах содержания под стражей. Военнопленные рассказали, что их «били по лицу и телу руками и ногами» сразу после пленения или во время допросов, зафиксированы случаи применения электрошока, добавила глава миссии ООН.

«Многие пленные рассказывали о плохих и часто унижающих достоинство условиях во время их перемещения в транзитные лагеря и места содержания. Их сажали в грузовики и минивэны, часто голыми, со связанными за спиной руками», — сказала Богнер.

Миссия ООН также отслеживает случаи преследования киевскими властями на подконтрольных территориях лиц, подозреваемых в «коллаборационизме». Богнер призвала украинскую, а также российскую сторону, «справедливо, быстро и беспристрастно» провести на контролируемых территориях расследование всех сообщений о нарушении гуманитарного права применительно к военнопленным и привлечь к ответственности виновных.

Ранее российский военнослужащий, освобожденный в ходе обмена рассказал, как в украинском плену избивали российских военных и угрожали им расчленением.