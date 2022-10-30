Гладков сообщил о перебоях с электроэнергией после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области заявил, что электричество будет восстановлено в течение двух часов.

© Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проблемах с электроснабжением из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины.

«В результате прилета снарядов в селе Никольском Белгородского района повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной», - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Белгородской области, на место происшествия уже выехали оперативные службы и аварийные бригады, электричество будет восстановлено в течение двух часов.

Ранее украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона сообщил об 11 пострадавших. Позднее Следственный комитет России сообщил о гибели ребенка в результате обстрела ВСУ.