Артист отметил, что для него самое дорогое - это страна и родной город.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Михаил Боярский в беседе со «Звездой» рассказал, как относится к людям, которые уезжают из страны будучи несогласными со сложившийся ситуацией.

«Я только работаю здесь, дома, в театре, на сцене. Для меня самое главное - быть нужным...Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно...Для меня город, страна - это самое дорогое, что есть. И я хочу быть ей полезным», - сказал актер.

Боярский известен по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других, исполнением песен «Зеленоглазое такси» и «Все пройдет». Артист был награжден орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.