ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

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Государственная дума РФ во втором и третьем чтениях одобрила закон, по которому предусматривается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», - говорится в документах.

Было добавлено, что после того, как 18 октября прошло первое чтение, парламентариями было внесено в законопроект некоторое количество поправок. В частности, они приняли решение убрать термин «универсальное».

По информации Министерства труда и социальной защиты, данным пособием удастся объединить, в частности, выплаты для беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, на первого ребенка и др.

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