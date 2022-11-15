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Собянин и Пушилин обсудили в Москве восстановление Донецка

Анна Касаткина
17:09 15.11.2022
На ряде объектов города при содействии столичных властей уже начались работы.
Собянин и Пушилин обсудили в Москве восстановление Донецка
© Фото: pushilindenis, Telegram
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Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обсудили восстановление Донецка и прохождение городом отопительного сезона. Об этом глава ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилин во вторник, 15 ноября, работает в столице. По его словам, он обговорил с Собяниным помощь, которую сможет оказать Москва в прохождении отопительного сезона.

«Договорились, что Москва, как регион-шеф, направит дополнительно в Донецк 12 полностью укомплектованных всеми необходимыми средствами и техникой бригад по семь человек для обеспечения работы котельных и оперативного проведения ремонтных работ», - рассказал глава ДНР.

Он также отметил, что обсуждалось восстановление Донецка. По словам Пушилина, уже идут работы на ряде объектов, более масштабные начнутся, как только противник будет отодвинут от столицы региона.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в Мариуполе открылся республиканский центр МЧС ДНР. Спасательный центр удалось возвести за 95 дней.

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