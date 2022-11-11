Военные строители завершили возведение центра МЧС в Мариуполе

Спасательный центр в составе 11 объектов на площади 5 Га возведен в рекордные 95 дней.

© Фото: ВСК МО РФ

В Мариуполе открылся республиканский центр МЧС Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ. На торжественный церемонии присутствовали замминистра обороны Тимур Иванов, замминистра МЧС Николай Гречушкин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спасательный центр построен за 95 дней. Военные строители возвели для спасателей двухэтажное административное здание с тренировочной башней, отапливаемое тентомобильное укрытие на 40 машиномест, навес для 20 автомобилей, склады, гаражи. На территории – открытый спорткомплекс с полем для мини-футбола, баскетбола и трибуной.

В Мариуполе полным ходом идет восстановление разрушенных зданий гражданской инфраструктуры, которые пострадали в ходе боевых действий. Некоторые дома подлежат сносу, а в некоторых, по оценкам специалистов, можно провести капремонт. На смену военной техники в город въезжает спецтранспорт российских строителей, ведутся работы, в городе кипит жизнь.

Так, военные строители сдали сегодня две многоэтажки в Мариуполе. До конца года город получит 12 пятиэтажек на 1011 квартир с современным ремонтом. Во дворах будут детские площадки, уличные тренажеры, автопарковки и зоны отдыха. С начала строительства крупного жилого квартала возводимого военными строителями в Мариуполе уже сдано восемь многоэтажек.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов