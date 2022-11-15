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Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS

Анна Назайкина
16:19 15.11.2022
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт поручила военнослужащим самостоятельно разобраться с этой ситуацией и попросту срезать порочащие бирки с формы.
Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS
© Фото: Florian Gaertner, photothek.net v, GlobalLookPress
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«Бундесвер получает форму СС» - с такими заголовками выходят немецкие таблоиды после скандала, произошедшего в армии. Издание Focus пишет, что военные получили форму с аббревиатурой SS - символом вооруженных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Однако впоследствии выяснилось, что в действительности эти буквы обозначают размер одежды S-Short.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт поручила военнослужащим самостоятельно разобраться с этой ситуацией и попросту срезать порочащие ярлыки с формы.

По данным СМИ, в общей сложности страна потратила 2,3 миллиарда евро на 313 тысяч комплектов военной формы, касок и спальных мешков.

Ранее израильский журналист отметил президента Украины Владимира Зеленского в публикации с фото, на котором украинский боевик едет в поезде с рюкзаком со свастикой.

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