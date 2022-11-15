В стране и мире Солдатам бундесвера выдали форму с символами SS Анна Назайкина Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт поручила военнослужащим самостоятельно разобраться с этой ситуацией и попросту срезать порочащие бирки с формы. © Фото: Florian Gaertner, photothek.net v, GlobalLookPress Читайте нас на: «Бундесвер получает форму СС» - с такими заголовками выходят немецкие таблоиды после скандала, произошедшего в армии. Издание Focus пишет, что военные получили форму с аббревиатурой SS - символом вооруженных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Однако впоследствии выяснилось, что в действительности эти буквы обозначают размер одежды S-Short. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт поручила военнослужащим самостоятельно разобраться с этой ситуацией и попросту срезать порочащие ярлыки с формы. По данным СМИ, в общей сложности страна потратила 2,3 миллиарда евро на 313 тысяч комплектов военной формы, касок и спальных мешков. Ранее израильский журналист отметил президента Украины Владимира Зеленского в публикации с фото, на котором украинский боевик едет в поезде с рюкзаком со свастикой. Экспертное мнение и аналитика