Уничтожение украинской бронетехники «Ланцетом» показали на видео

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинского бронетранспортера российским дроном-камикадзе «Ланцет».

В описании к видео сказано, что расчеты БПЛА вскрыли передвижение бронетехники противника. Съемка велась с разведывательного беспилотника. На записи видно, что дрон точно попадает в бронетранспортер, после чего тот начинает дымиться.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении до 1 400 украинских боевиков в боях за Павловку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов