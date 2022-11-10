Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Екатеринбурге

В доме у подозреваемого обнаружили самодельные зажигательные устройства.

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Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Екатеринбурге мужчины, который подозревается в подготовке теракта. Дома у него обнаружили пять самодельных зажигательных устройств. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Ранее сотрудники ФСБ РФ предотвратили готовившийся сторонниками украинских националистов теракт в Ставрополье. В частности, деятельность организованной группы в составе четырех лиц.