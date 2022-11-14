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Польша национализировала долю «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ

Анна Касаткина
19:33 14.11.2022
Решение принято, чтобы разблокировать работу компании и продолжить оказывать услуги потребителям, заявили власти.
Польша национализировала долю «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
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Власти Польши решили изъять долю «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ — операторе польской части газопровода «Ямал — Европа». Об этом сообщает издание Parkiet.

По его данным, решение принято министром экономического развития и технологий Польши Вальдемаром Буда по запросу Агентства внутренней безопасности.

Доли в EuRoPol GAZ принадлежат «Газпрому» и польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. По данным властей, этот шаг необходимо было предпринять, чтобы обеспечить функционирование EuRoPol GAZ, продолжить оказывать услуги потребителям и обеспечить экономические интересы государства. Отмечается, что принятие решений для компании большинством голосов в текущей ситуации не представляется возможным и фактически заблокировало ее работу. Решение вступило в силу немедленно, в отношении ПАО «Газпром» введено временное принудительное управление.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В мае «Газпрому» было запрещено использовать для транспортировки газа польский участок газопровода, так как РФ ввела санкции против EuRoPol GAZ.

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