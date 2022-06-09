Первые отделения ПСБ начали свою работу в ЛДНР

Банк уже приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик.

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На территории Донбасса заработал первый российский банк. Теперь в Донецкой и Луганской Народных республиках появились отделения ПСБ. Так, жители смогут открыть счет, выпустить банковскую карту, совершать платежи, переводы и пользоваться банкоматами.

В перспективе планируется обеспечить возможность выдачи кредитов и ипотеки. Председатель правления ПСБ Петр Фрадков и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития республики. Исполнение положений документа обеспечит бесперебойные выплаты пенсий и социальных пособий.

«Заход российского банка на нашу территорию окончательно разрушил экономическую блокаду, которую вокруг нас создавал противник, создавали оппоненты. Это событие придаст значимый импульс нашей экономике, откроет новые возможности для бизнеса и для инвестиций. Да и в целом для простых людей это станет серьезным подспорьем на данном этапе. Начало работы банка в ДНР имеет огромное значение для налаживания мирной жизни», - говорит Пушилин.

Аналогичное соглашение председатель Фрадков подписал и с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Финансовый партнер будет участвовать в реализации ключевых инфраструктурных и экономических проектов. Начнется кредитование крупных и мелких предприятий.

«Наш бизнес, крупный, средний и мелкий, получит возможность кредитования, получит возможность получать финансовые средства, которые будут использовать для развития предприятий регионов, соответственно для восстановления и развития промышленности нашего региона. Правовая база полностью подготовлена для начала работы вашего банка на территории Республики», - отметил Пасечник.

Банк уже приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик. Команда специалистов обучает сотрудников, а также создают новые рабочие места.

«В обозримой перспективе, это буквально вопросы недель, мы будем более полно присутствовать, открывая дополнительные офисы, и так чтобы для граждан, для бизнеса мы стали естественным партнером за максимально короткий промежуток времени», - сказал председатель ПСБ.

До конца года банк поэтапно расширит предложения для клиентов. Будут введены обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование.