В Херсонской области заявили, что Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

Электростанция и город Новая Каховка, который находится в пяти километрах от объекта, регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских националистов.

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Турбины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области в настоящий момент прекратили вырабатывать энергию. Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Напомним, что ГЭС и город Новая Каховка, который находится в пяти километрах от объекта, регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских националистов.

«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», - заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что если украинские боевики не подорвут плотину, ее удастся восстановить в течение года.

Ранее в Херсонской области предупредили о тысячах затопленных жителей, если ГЭС подорвут. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, в случае такого ЧП скорость волны будет достигать примерно 60-70 километров в час, и населенные пункт, что находятся ниже гидроэлектростанции,окажутся под водой.