Зеленскому предложили запретить россиянам въезжать на Украину 100 лет

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Петиция с призывом запретить гражданам России въезд на Украину сроком на 100 лет зарегистрирована на сайте офиса президента Владимира Зеленского. Она опубликована во вторник, 15 ноября.

«Запретить въезд на Украину гражданам Российской Федерации. Срок запрета на въезд - 100 лет», - говорится в тексте петиции.

По состоянию на 15.10 мск петиция набрала 92 голоса. Чтобы предложение рассмотрел президент, необходимо 25 тысяч голосов. Голосование завершится через 92 дня.

Ранее в Киеве запретили преподавать на русском языке в детских садах и школах, а также обучать ему детей. Власти считают, что этот шаг поможет снизить напряжение в обществе.