В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Киеве отменили изучение русского языка в детских садах и школах

Анастасия Бобылева
07:40 11.11.2022
Из программ учебных заведений Киева исключили русский язык, чтобы «избежать усиления напряжения в обществе».
В Киеве отменили изучение русского языка в детских садах и школах
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Власти Киева запретили преподавать в детских садах и школах на русском языке и обучать ему детей. Соответствующее решение принял в четверг Киевский городской совет.

«В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева», - говорится в сообщении пресс-службы совета, его передает РИА Новости.

По словам главы постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадима Васильчука, такое решение поможет «избежать усиления напряжения в обществе». Он заявил, что в данном случае это вопрос национальной безопасности. К тому же, считает Васильчук, это будет началом перехода групп и классов с русского языка на украинский.

Ранее в ООН отреагировали на заявление одного из украинских политиков о русском языке. Он назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды». Представитель Генерального секретаря ООН заявил, что подобная риторика не приносит пользы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
«Пуск произвел»: как Су-30СМ и Су-35С прикрывают бомбардировщики и штурмовики ВКС РФ
02:31 В стране и мире
Рогов заявил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении
00:56 В стране и мире
The Information: Илон Маск допустил банкротство Twitter
22:08 В стране и мире
Снарядом украинских боевиков разрушен жилой дом в Горловке
20:47 В стране и мире
Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место диверсии на Балтике
Популярное
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.