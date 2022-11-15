Патрушев: Запад стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, принесенные нацизмом

Секретарь Совбеза РФ обвинил США в поощрении нацизма за отказ от подписания соответствующей резолюции, предложенной Россией в ООН.

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев резко раскритиковал отказ Вашингтона подписать резолюцию, осуждающую героизацию нацизма и иных современных форм расизма, предложенную Россией в ООН. Он назвал это решение политикой разжигания глобальной войны.

«Героизация и поощрение неонацизма при поддержке государств, которые в ходе Второй мировой войны вместе с Советским Союзом вели беспощадный бой с фашистским нацизмом, свидетельствует о том, что Запад сознательно стремится вычеркнуть из памяти ужасы и страдания, которые принесла человечеству нацистская идеология» - заявил Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.

В 2021 на голосовании ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали только США и Украина. Однако их решение вызвало значительные колебания среди других стран. Данная резолюция принимается ежегодно и рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны.

В мае этого года против резолюции выступили ряд Европейских государств.