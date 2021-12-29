Врачи назвали защищающий от инфаркта и слабоумия витамин

Дефицит витамина В12 сопряжен с высоким риском развития инфекционных заболеваний, возникновения болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий. Об этом предупредил специалист по внутренним болезням Осман Эрк.

По словам специалиста, с возрастом всасывание этого витамина снижается в силу физиологических причин. Результаты некоторых исследований продемонстрировали, что у людей с деменцией и болезнью Альцгеймера наблюдается низкий уровень В12, добавил доктор.

Кроме того, нормальный уровень витамина связывают со снижением риска сердечного приступа, нормального функционирования нервной системы и работы иммунитета. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Sözcü.

Эрк напомнил, что источниками В12 являются печень, морепродукты, форель, сельдь, скумбрия, яйца, молоко, йогурты, сыры и некоторые продукты растительного происхождения.

При этом препараты, содержащие этот витамин, можно принимать только при необходимости и после консультации с врачом, подчеркнул доктор.