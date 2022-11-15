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«Грачи» против боевиков: кадры боевой работы Су-25 в зоне спецоперации

03:00 15.11.2022
В результате боевого вылета российские летчики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских боевиков.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажами штурмовой авиации были нанесены ракетные авиационные удары по военным объектам и технике вооруженных формирований украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После того, как были применены авиационные средства поражения, экипажи выпустили тепловые ловушки для противодействия вражеским ракетам и вернулись на аэродром. В результате боевого вылета российские летчики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских боевиков.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры обслуживания и проведения регламентных работ на самолетах, задействованных в специальной военной операции. Обслуживание авиационной техники производится на базе технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) аэродрома, где инженеры авиационных подразделений в круглосуточном режиме продолжают выполнять работу по ремонту и обслуживанию боевых самолетов во время проведения спецоперации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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