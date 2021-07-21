Устроившего стрельбу в казанской школе юношу признали невменяемым

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани и обвиняемого в массовом убийстве, признали невменяемым на момент совершения им массовых убийств. Вердикт вынес Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского.

В настоящий момент Галявиев арестован по статье об убийстве двух и более лиц. В случае признания его вменяемым ему грозило бы пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее юношу доставили в психиатрическое отделение московского СИЗО, откуда его и направили в НИИ Сербского.

Напомним, 11 мая в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.