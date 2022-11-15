Лавров: РФ на G20 затронула биобезопасность с акцентом на программы Пентагона у границ России и КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия все продолжит добиваться эффективного, транспарентного контрольного механизма за подобными программами.

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Россия затронула на саммите G20 вопросы биологической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы затронули проблему биологической безопасности. Прежде всего, в контексте той военно-биологической активности, которую США по программе Пентагона развернули во всех регионах мира, особенно на пространстве Евразии по периметру границ РФ и КНР», - сказал Лавров журналистам по итогам своего участия в саммите G20.

По словам министра иностранных дел России, попытки разобраться, чем именно занимаются эти военные биологи, наталкиваются на сопротивление и в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия, и в рамках Совбеза ООН, где недавно российская делегация поднимала этот вопрос.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия все равно продолжит добиваться эффективного, транспарентного контрольного механизма за подобными программами.

Также Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно участвуют в гибридной войне на Украине.