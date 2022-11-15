Ксения Шойгу приняла участие во Всероссийском военно-патриотическом диктанте

В него включены задания по истории страны, ее сражениях, вооружении, победах и полководцах.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Проверить свои знания отечественной военной истории сегодня смог любой житель страны. В России впервые провели Военно-патриотический диктант. Он состоялся как в очном, так и онлайн формате. Участники ответили на 60 вопросов в течение часа. Вместе со всеми диктант прошла Ксения Шойгу.

«Очень много вопросов было связано с конкретными датами, именами. Это сложные вопросы, потому что до этого невозможно додуматься. Но и были интересные вопросы, которые позволили немного разогнаться в смекалке, на них было достаточно просто ответить», - сказала Ксения.

Она отметила, что сейчас в Военно-патриотическом диктанте принимают участие более 200 тысяч человек и выразила уверенность, что с каждым годом акция будет набирать все большие обороты.

Сейчас результаты Военно-патриотического диктанта обрабатывают на компьютере. Подведение итогов намечено на 9 декабря, его приурочат ко Дню Героев Отечества.

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