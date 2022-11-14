Собирают словно пазл: как поисковики ищут фрагменты рухнувшего в годы ВОВ самолета в Тверской области

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В лесу в деревне Холохольня в Тверской области работает целый поисковый отряд. Группа из 17 человек ищет останки самолета, упавшего в 1942 году. Прошло уже ровно 80 лет. 30 августа в 1942 году транспортный ПС-84, еще известный как ЛИ-2, терпит крушение. На месте гибнут все члены экипажа и пассажиры - 39 человек. В их числе - руководящий командный и технический состав 3-й авиационной дивизии дальнего действия. Среди них - командир и генерал-майор авиации Николай Новодранов. Все эти сведения поисковики обнаружили в архивах Минобороны.

На месте поиска множество лунок, найдены десятки деталей. Но есть то, что усложняет задачу. В 1942 году Комиссия по расследованию летных происшествий установила, что при падении борт ударился о насыпь противотанкового рва. Произошел сильный взрыв, часть деталей самолета улетела вперед, по направлению движения. Поэтому участники экспедиции продолжают поиски как на месте эпицентра взрыва, так и в радиусе до 300 метров. Поисковики работают с раннего утра и пока не стемнеет. Ищут фрагменты фюзеляжа и собирают их словно пазл. Каждую находку на месте изучают и бережно очищают.

ПС-84 летел с аэродрома Андреаполь в Тверской области на аэродром Монино. До сих пор остается загадкой причина трагедии. При расследовании комиссия рассматривала несколько версий: попадание зажигательной пули в бензобак при случайном выстреле в самолете из винтовки или взрыв ручной гранаты при неосторожном обращении с ней, так как на борту перевозили боеприпасы. Не исключали и обстрел самолета диверсантом с земли. Известно, что 11 погибших воинов захоронены на Монинском мемориальном военном кладбище, в том числе и генерал-майор Новодранов.

Часть останков захоронена в Холохольне вблизи Преображенской церкви, еще несколько могут до сих пор находиться на месте крушения. Это тоже предстоит выяснить. Что доподлинно известно - имена всех погибших. Их увековечили. А чтобы никто не забыл об этой трагедии, на месте крушения установили памятный знак.