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Россияне поставили новый рекорд по выводу средств за рубеж

Иван Лебедянский
12:36 15.11.2022
Перечисленные за сентябрь на счета в иностранных банках $6,7 млрд оказались рекордными, превысив августовские показатели на четверть.
Россияне поставили новый рекорд по выводу средств за рубеж
© Фото: Liu Jie, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В сентябре 2022 года россияне побили рекорд по количеству выведенных в течение месяца средств на счета иностранных банков. Цифра составила 6,7 млрд долларов, что на четверть больше чем в августе.

Стремительное увеличение денег, выводимых за рубеж, началось после объявления о проведении Специальной военной операции на Украине 24 февраля 2024 года. Тогда же было введено соответствующее ограничение, после которого данные показатели значительно снизились: в среднем за весну 2022 года россияне переводили на счета зарубежных банков по $1,6 млрд в месяц.

Новая волна роста количества выводимых за границу денег началась в связи со смягчением этих ограничений. Летом среднемесячный показатель составил $5,4 млрд. Всего с начала года россияне перевели за рубеж $63 млрд.

В конце сентября ЦБ продлил на полгода ограничения на вывод денег за рубеж для физлиц. Согласно этому решению Граждане России и дружественных стран смогут переводить в течение месяца на счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, а по системам денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США.

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