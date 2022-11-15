В Минобороны рассказали, какая выплата положена бойцам за уничтоженный вражеский танк

Кроме полагающегося ему денежного довольствия и выплат за уничтоженную вражескую технику, каждый боец получает дополнительно по 8 000 рублей за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с комментариями мобилизованных относительно получаемых ими выплат. Среди прочего, в него затесалась брошюра, где написано, сколько рублей полагается за уничтоженную или захваченную технику украинских боевиков.

Каждый боец получает дополнительно по 8 000 рублей за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях.