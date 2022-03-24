Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать и дисквалифицировать Слуцкого

Причиной санкций в отношении Леонида Слуцкого стали его некорректные высказывания в адрес арбитров.

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий дисквалифицирован до конца сезона и оштрафован на четверть миллиона рублей. Соответствующее решение принял комитет по этике Российского футбольного союза из-за некорректных высказываний специалиста в адрес судей, обслуживавших матч РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».

«В связи с допущенными главным тренером ФК "Рубин" г. Казань Слуцким Леонидом Викторовичем нарушениями ст. ст. 10-1, 15 Регламента РФС по этике применить к Слуцкому Леониду Викторовичу санкции в виде штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021-2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС», - говорится в заявлении на официальном сайте Российского футбольного союза.

Скандальный матч 21-го тура Российской премьеры состоялся 14 марта на поле казанцев и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Ранее Российский футбольный союз принял к сведению предложение Российской премьер-лиги о ее расширении до 18 команд. Как сообщается, аппарату РФС было поручено совместно с РПЛ и Футбольной национальной лигой изучить данный вопрос более подробно.