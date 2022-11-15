Китай выступил против исключения России из G20

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает достойную роль Москвы в рамках «двадцатки» и других международных площадок.

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Никто не имеет права лишить Россию возможности участия в многосторонних международных форматах, таких как саммит «Большой двадцатки». С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он напомнил, что официальный Пекин выступает против любых инициатив по исключению Москвы из G20.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», - сказал Ван И, открывая двустороннюю встречу с главой МИД РФ.

Китайский министр добавил, что намерен обсудить с российским коллегой двустороннее сотрудничество и динамику развития отношений, пишет РИА Новости.

Накануне состоялась первая личная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Как удалось выяснить журналистам, глава Белого дома перед встречей с китайским коллегой прорабатывал различные сценарии, которые могут возникнуть в ходе беседы.