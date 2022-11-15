Пожар в здании бывшего завода «Зингер» в Подольске потушили

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В подмосковном Подольске потушили мощный пожар на территории бывшего завода «Зингер». К ликвидации огня привлекались около ста человек и более трех десятков единиц техники.

«В 23:10 открытое горение на пожаре в Подольске ликвидировано», - сообщили в МЧС.

Напомним, пожар произошел в понедельник вечером. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров.

В настоящий момент причины ЧП неизвестны. Предполагается, что возгорание могло начаться из-за аварийной работы электросети.