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Володин назвал Украину страной-банкротом

Ян Брацкий
09:21 14.11.2022
По мнению спикера Госдумы РФ, президент Украины Владимир Зеленский лишил своих сограждан будущего, вогнав страну в долговую кабалу.
Володин назвал Украину страной-банкротом
© Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал Украину государством-банкротом. Об этом политик написал в своем Telegram-аккаунте.

«Госпереворот в феврале 2014 года привел к полной потере суверенитета Украины. Ее бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное финансирование составит 58%», - написал Володин.

Спикер Госдумы РФ напомнил, что сегодня официальный Киев тратит более половины своих доходов (57,9%) на обслуживание долгов. Для этого украинским властям приходится брать все новые кредиты, констатировал Володин. По его мнению, президент Владимир Зеленский лишил украинцев будущего, вогнав страну в долговую кабалу.

В конце сентября Совет Евросоюза утвердил выделение пяти миллиардов макрофинансовой помощи Украине. Уточняется, что помощь предоставляется в форме долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это второй этап полной макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на сумму до девяти миллиардов евро, которую Еврокомиссия анонсировала в мае, а Евросовет одобрил в конце июня.

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