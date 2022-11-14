Экс-адвокат Мелании Трамп стала президентом Словении
Первой женщиной на посту президента Словении стала Наташа Пирц-Мусар. Юрист и правозащитница заручилась поддержкой 53,86% голосов избирателей, обойдя своего конкурента, бывшего министра иностранных дел Анже Логара (46,14%). Пирц-Мусар пообещала «стать президентом для всех», защищать права человека, демократию и бороться с изменением климата, пишет РБК.
Наташа Пирц-Мусар известна тем, что защищала интересы Мелании Трамп в Словении, после скандальной статьи местного таблоида Suzy. В ней утверждалось, что модельное агентство в Нью-Йорке, с которым сотрудничала Трамп, предоставляло эскорт-услуги.
Ранее посол России в Словении Тимур Эйвазов объяснил, что причиной внесения Словении в число недружественных РФ стран стали «радикальные» действия Любляны против Москвы. В частности, сокращения численного состава российского посольства на 80%.