Экс-адвокат Мелании Трамп стала президентом Словении

Соперником Наташи Пирц-Мусар на выборах президента стал бывший министр иностранных дел страны Анже Логар.

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Первой женщиной на посту президента Словении стала Наташа Пирц-Мусар. Юрист и правозащитница заручилась поддержкой 53,86% голосов избирателей, обойдя своего конкурента, бывшего министра иностранных дел Анже Логара (46,14%). Пирц-Мусар пообещала «стать президентом для всех», защищать права человека, демократию и бороться с изменением климата, пишет РБК.

Наташа Пирц-Мусар известна тем, что защищала интересы Мелании Трамп в Словении, после скандальной статьи местного таблоида Suzy. В ней утверждалось, что модельное агентство в Нью-Йорке, с которым сотрудничала Трамп, предоставляло эскорт-услуги.

Ранее посол России в Словении Тимур Эйвазов объяснил, что причиной внесения Словении в число недружественных РФ стран стали «радикальные» действия Любляны против Москвы. В частности, сокращения численного состава российского посольства на 80%.