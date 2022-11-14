Данное решение последовало после того, как Росфинмониторинг внес Meta* в реестр террористов и экстремистов.

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С сегодняшнего дня СПБ Биржа прекратила все операции с акциями Meta Platforms* (признана экстремистской и запрещена в РФ). О данном решении было заявлено за месяц до этого. Аналогичные меры в отношении корпорации 12 октября приняла Мосбиржа, пишет «Ъ».

Решения СПБ Биржи и Мосбиржи последовали после того, как Росфинмониторинг внес Meta* в реестр террористов и экстремистов.

В Центробанке допустили, что держателям акций Meta Platforms* может грозить уголовное преследование. Однако для этого необходимо определить легальный статус держателей бумаг, рассказывал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.