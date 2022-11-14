Кортеж Байдена перекрыл движение на Бали

Чуть позже у Джо Байдена состоится первая после вступления в должность президента США встреча с председателем КНР.

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Кортеж президента США Джо Байдена перекрыл движение в обе стороны у места проведения саммита G20 на Бали. Сейчас глава Белого дома проводит переговоры с индонезийским коллегой.

Кроме того, у Байдена на сегодня запланирована первая после вступления в должность личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее агентство AFP сообщило, что на этих переговорах американский лидер намерен договориться со своим китайским коллегой о создании «системы сдержек и противовесов» для предотвращения возможного конфликта между Вашингтоном и Пекином.