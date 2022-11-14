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AFP: Байден готов возобновить диалог с Китаем

Ян Брацкий
07:38 14.11.2022
По информации агентства, Джо Байден стремится не допустить конфликта между двумя странами.
AFP: Байден готов возобновить диалог с Китаем
© Фото: Sarah Silbiger - Pool, CNP, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов возобновить диалог с китайским лидером Си Цзиньпином и установить «систему сдержек и противовесов». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство AFP.

В материале агентства сообщается, что глава Белого дома полон решимости не допустить конфликта между США и Китаем.

Ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что официальный Вашингтон воспринимает Пекин как самый значительный геополитический вызов, но не намерен делить мир на блоки и не хочет новой холодной войны.

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