Глава МИД Швеции: Стокгольм не будет размещать у себя ядерное оружие НАТО

В этом Стокгольм последует примеру Дании и Норвегии, где нет таких типов вооружения.

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В МИД Швеции заявили, что страна не станет размещать на своей территории ядерное вооружение после вступления в НАТО. Об этом сказал глава шведского дипломатического ведомства Тобиас Билльстрем.

«Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. <...> Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством», - передает его слова агентство Reuters.

Он подчеркнул, что в этом Швеция последует примеру таких стран как Дания и Норвегия, в которых нет ядерного оружия альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что у альянса нет намерения менять свои ядерные позиции. Так он ответил на вопрос, возможно ли разместить ядерный потенциал НАТО в Финляндии и Швеции.