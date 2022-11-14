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Жалящие «Осы»: как ВС РФ освобождают населенные пункты на южно-донецком направлении

Андрей Лазарев
06:41 14.11.2022
Боевые расчеты ЗРК «Оса» в зоне специальной военной операции прикрывают наступление российских танковых подразделений и пехоты, прикрывая их от атак с неба.
Жалящие «Осы»: как ВС РФ освобождают населенные пункты на южно-донецком направлении
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над населенными пунктами Благовещенка и Павловка в Донецкой народной республике. Небо на южно-донецком направлении контролируют морпехи Тихоокеанского флота. Радиолокационная станция ЗРК «Оса» фиксирует в небе низколетящий вертолет украинских националистов. Принадлежность цели мгновенно определяет расчет внутри боевой машины - работает специальная система, известная в войсках ПВО как «свой-чужой». Координаты известны и рассекая серое небо, ракета устремляется к цели.

После выполнения боевой задачи ЗРК «Оса» возвращается в место постоянной дислокации, где его обязательно маскируют. Ну а после поступления приказа расчет снова отправляется на боевую позицию. Причем он может работать как из открытого пространства, так и из засады. Высокая мобильность и полная автономность – «Оса» неприхотлива и в техобслуживании. И пускай этот ЗРК был принят на вооружение еще в 70-х годах прошлого века, его ракеты и сегодня регулярно превращают в груду обломков ударные беспилотники, говорит замначальника расчета с позывным «Рис».

«Расчет за последнее время уничтожил более 30 целей. В основном, это беспилотные летальные аппараты. Дальность поражения у них где-то была от пяти до десяти километров. Высота где-то полторы - две тысячи метров», - рассказал боец с позывным «Рис».

Снаряды вражеских РСЗО «Ольха» и «Град» - ежедневные цели в зоне поражения «Осы». Нередко зенитчики сбивают ракеты, выпущенные боевиками из американской системы залпового огня HIMARS. Основная задача расчетов на этом направлении - прикрытие продвижения наших танковых подразделений и пехоты. Но как отмечают зенитчики ВС РФ, националисты предпочитают использовать свои ракеты и снаряды против мирных жителей.

«Противник применяет реактивные системы залпового огня. Их целью, как правило, являются жилые дома, жилые кварталы. И очень редко мы замечаем, что он бьет именно по войскам», - пояснил начальник расчета ЗРК «Оса» с позывным «Патефон».

Бойцы связывают такой подход с нервозностью боевиков, которые теряют на южно-донецком направлении один населенный пункт за другим. И зенитчики хорошо осознают свою ответственность. «Осы» на боевом дежурстве в круглосуточном режиме.

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