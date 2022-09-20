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«Уничтожаем на подлете»: зенитчики ВС РФ рассказали о преимуществах ЗРК «Бук» и «Оса» в зоне спецоперации

Виталий Никулин
07:00 20.09.2022
Зенитчики говорят, что характер работы в последнее время изменился, так как БПЛА у ВСУ заканчиваются и сейчас главная цель - поставляемые коллективным Западом ракетные системы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Оса» прикрывают небо в зоне спецоперации. Бойцы несут вахту в любое время суток, прикрывая населенные пункты Донбасса от ударов ВСУ. Зенитная управляемая ракета комплекса «Бук» выходит на цель. Беспилотник обнаружен в двух десятках километров. Не проходит и полминуты с момента пуска и летательный аппарат противника сбит.

Начальник расчета управления Денис с гордостью говорит о том, что дивизион «Буков», в котором он служит, уничтожил уже более 140 воздушных целей. Рассказывает, что по обломкам идентифицируют беспилотники и американского производства.  

«Много беспилотников, также "Байрактары" всем известные. Американского производства также беспилотники. Все, что попадается в нашу зону, мы все уничтожаем на подлете», - рассказал начальник расчета управления ЗРК «Бук-М1-2» Денис.

Беспилотники, самолеты, вертолеты, крылатые ракеты - «Буку» по зубам практически все. И все же приоритетными своими целями зенитчики считают те, что выпущены по населенным пунктам.

«Сопровождали цель. Видели, что по координатам она идет на населенные пункты. И при подходе к населенному пункту мы ее уничтожали. Тем самым, были очень рады, что не погибли мирные жители. Все остались целы», - поделился Денис.

Станции обнаружения и командные пункты комплексов работают круглосуточно. Пусковые машины надежно укрыты на позициях специальными сетями и естественными средствами маскировки. В случае воздушной угрозы, развернутся за минуты, уничтожат - за секунды. Рядом работает ЗРК «Оса» того же Восточного военного округа (ВВО).

Радиус действия у нее немного меньше - 10 километров, но для беспилотников ВСУ оружие не менее грозное.  

«У нас система до десяти километров вверх обнаружение цели. Простая техника, как обычно работает нормально», - поделился оператор ЗРК «Оса» Алексей.

Основная задача «Ос» - прикрыть мотострелковые, танковые подразделения и артиллерию от воздушных ударов. Расчеты ведут разведку обстановки в небе, определяют координаты целей и уничтожают их. Зенитчики в один голос говорят: характер работы в последнее время меняется. «Байрактары» и другие БПЛА у ВСУ заканчиваются. Сейчас главная цель - поставляемые Западом ракетные системы.

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