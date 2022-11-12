Разворот, маневр, торможение: как мобилизованные ВВО учатся управлять колесной техникой

Мобилизованные механики-водители изучают теорию вождения, а также практикуются, выполняя упражнения по отработке поворотов и разворотов, торможения, остановки на различных скоростях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие ВВО улучшают навыки вождения военной техники. Они изучают теорию, затем практикуются и закрепляют полученные знания.

В рамках теоретической части обучения военнослужащие учатся правильно действовать во внештатных ситуациях, изучают техническое устройство машин и сдают зачеты по теории вождения. Практическая же часть включает в себя упражнение «Габаритная восьмерка».

В рамках этого упражнения мобилизованные маневрируют в ограниченном пространстве, учатся разворачиваться в различных условиях, отрабатывают торможение и остановку при движении на различных скоростях, в том числе экстренную остановку. Чтобы выполнить нормативы, механики-водители должны пройти все препятствия, не останавливаясь и не задевая ограничительные столбы.

Ранее «Звезда» рассказала, как в Ставропольском крае мобилизованные обучаются корректировке огня с применением беспилотников. В рамках подготовки подразделения учатся вычислять координаты целей, применять тепловизор и прибор ночного видения, встроенные в БПЛА.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов