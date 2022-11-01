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Рок-группа «Зверобой» дала концерт в Твери в поддержку мобилизованных

04:14 01.11.2022
Музыкальный коллектив на протяжении восьми лет выступает в Народных республиках Донбасса, поддерживая мирных жителей и его защитников.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российская рок-группа «Зверобой» выступила в Дворце культуры в Твери перед мобилизованными военнослужащими, которые проходят подготовку на полигонах в Тверской области. Музыкальный коллектив на протяжении восьми лет дает концерты в Народных республиках Донбасса, поддерживая мирных жителей и его защитников.

Артисты пожелали бойцам достижения всех поставленных задач и скорейшего возвращения домой. В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед собравшимися с напутственными словами также выступили эксперт Российского общества «Знание» Виталий Данилов, член регионального отделения организации «Боевое Братство», ветеран Афганской войны Рамазан Муцаев, а также волонтеры движения «Мы вместе» и юнармейцы.

«Мы уже не первый концерт играем для мобилизованных. Считаем для себя очень важной миссией поддержать вас», - сказал вокалист группы «Зверобой» Александр Носков.

Акция «Мы вместе с нашей армией!» проходит по всей России. В ней участвуют военные и гражданские учреждения культуры, известные артисты, актеры театра и кино, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, а также волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций.

Ранее в Благовещенске Амурской области в клубе Дальневосточного высшего командного общевойскового училища (ДВОКУ) состоялся концерт для мобилизованных Восточного военного округа (ВВО). Организаторы праздничной программы включили в нее песни, танцы, выступления всадников и постановочные бои на мечах.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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