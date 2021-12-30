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Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал отмену МЧМ разочарованием

Светлана Иванова
10:54 30.12.2021
По словам Сергея Зубова, сейчас команда находится на карантине и ждет информации от оргкомитета относительно обратных рейсов.
Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал отмену МЧМ разочарованием
© Фото: Tony Schnagl, Pexels
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Главный тренер российской молодежной сборной по хоккею Сергей Зубов назвал разочарованием решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить МЧМ. Как подчеркнул наставник россиян в беседе со «Звездой», его воспитанники были настроены на борьбу.

«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда, разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание и потом получили новости - сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира», - рассказал Зубов.

Он поблагодарил хоккеистов, которые многим пожертвовали, чтобы оказаться в сборной, за самоотдачу и работу. Зубов выразил уверенность, что отмена такого турнира является тяжелым ударом для хоккея в целом.

«IIHF, организаторы - все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства», - добавил Зубов.

По его словам, сейчас команда находится на карантине и ждет информации от оргкомитета относительно обратных рейсов.

Решение отменить МЧМ было принято Международной федерацией хоккея из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков.

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