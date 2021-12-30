Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал отмену МЧМ разочарованием
Главный тренер российской молодежной сборной по хоккею Сергей Зубов назвал разочарованием решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить МЧМ. Как подчеркнул наставник россиян в беседе со «Звездой», его воспитанники были настроены на борьбу.
«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда, разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание и потом получили новости - сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира», - рассказал Зубов.
Он поблагодарил хоккеистов, которые многим пожертвовали, чтобы оказаться в сборной, за самоотдачу и работу. Зубов выразил уверенность, что отмена такого турнира является тяжелым ударом для хоккея в целом.
«IIHF, организаторы - все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства», - добавил Зубов.
По его словам, сейчас команда находится на карантине и ждет информации от оргкомитета относительно обратных рейсов.
Решение отменить МЧМ было принято Международной федерацией хоккея из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков.