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Ураганный ветер разбушевался в Москве: видео

Ирина Елагина
16:22 13.11.2022
Порывы ветра в Москве достигали 20 метров в секунду днем 13 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ураганный ветер разбушевался в Москве днем в воскресенье 13 ноября. Под натиском воздушной стихии в столице падали деревья и даже вылетали из домов оконные рамы.

По сообщениям очевидцев, на Волжском бульваре дерево упало на припаркованные автомобили, а на Яхромской улице балкон на 14-м этаже остался без остекления.

© ТРК "Звезда"

МЧС из-за резкого ухудшения погоды объявило экстренное предупреждение.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 11 часов 13 ноября до 2 часов 14 ноября местами в г. Москве ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве.

Напомним, что сегодня в Москве установилось рекордное для 13 ноября тепло: +11,1 градуса, а в понедельник в столицу придет зима - ее несет тот самый разрушительный ветер.

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