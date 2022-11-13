Ураганный ветер разбушевался в Москве: видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ураганный ветер разбушевался в Москве днем в воскресенье 13 ноября. Под натиском воздушной стихии в столице падали деревья и даже вылетали из домов оконные рамы.

По сообщениям очевидцев, на Волжском бульваре дерево упало на припаркованные автомобили, а на Яхромской улице балкон на 14-м этаже остался без остекления.