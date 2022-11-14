Минфин США анонсировал санкции против «закупающей технологии для ВПК РФ транснациональной сети»

Под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц.

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Министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала санкции против «транснациональной сети», закупающей технологии для российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц. По словам Йеллен, о введении новых санкций объявят в ближайшее время.

Напомним, ранее Министр финансов США предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на нефть из России в районе 60 долларов за баррель. Это якобы позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи.

Кроме того, Джанет Йеллен назвала стоимость производства нефти в РФ «низкой». Согласно ее словам, западные союзники продолжают обсуждение механизма ценового потолка.