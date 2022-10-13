В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

Игнат Далакян
07:49 13.10.2022
По мнению главы Минфина США, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи.
Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60
© Фото: Isai Hernandez imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на нефть из России в районе 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.

«Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти», - цитирует агентство Йеллен.

По мнению главы министерства финансов Соединенных Штатов, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи.

Кроме того, американский министр назвала стоимость производства нефти Российской Федерации «низкой». Согласно ее словам, западные союзники продолжают обсуждение механизма ценового потолка для России.

Джанет Йеллен утверждает, что цель таких мер состоит в том, чтобы оградить мир от последствий глобального скачка цен на «черное золото».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что установление искусственных ценовых потолков на энергию провоцирует ее нехватку и рост цен. Как отметил глава российского государства, в первую очередь такие меры ударят по беднейшим государствам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 В стране и мире
Видео
Путин призвал компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб
07:02 В стране и мире
Видео
Путин прибыл в Астану на саммиты СВМДА и «Россия-Центральная Азия»
05:08 Армия
Видео
Задымление, работа БпЛА, «бой» с диверсантами: кадры учений ракетчиков-стратегов в Поволжских лесах
05:05 Армия
Видео
Работают круглосуточно: как восстанавливают военную технику в зоне СВО
00:36 В стране и мире
Белый дом заявил о высоких рисках втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
Популярное
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.