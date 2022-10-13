Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

По мнению главы Минфина США, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи.

© Фото: Isai Hernandez imagebroker, Globallookpress

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на нефть из России в районе 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.

«Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти», - цитирует агентство Йеллен.

По мнению главы министерства финансов Соединенных Штатов, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи.

Кроме того, американский министр назвала стоимость производства нефти Российской Федерации «низкой». Согласно ее словам, западные союзники продолжают обсуждение механизма ценового потолка для России.

Джанет Йеллен утверждает, что цель таких мер состоит в том, чтобы оградить мир от последствий глобального скачка цен на «черное золото».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что установление искусственных ценовых потолков на энергию провоцирует ее нехватку и рост цен. Как отметил глава российского государства, в первую очередь такие меры ударят по беднейшим государствам.