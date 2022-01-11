Крупнейший и самый северный: космодрому Плесецк исполнилось 65 лет

Легендарному космодрому Плесецк - 65 лет. Изначально он создавался, как войсковое соединение с межконтинентальными баллистическими ракетами. И лишь потом стал космодромом. Причем - крупнейшим в стране и самым северным в мире. Он простирается на 46 километров с севера на юг и на 82 километра - с востока на запад.

Первый запуск космического аппарата «Восток-2» в 1966 году состоялся именно здесь. В последующие годы отсюда стартовали более 1600 носителей всевозможных классов, которые вывели на орбиту около двух тысяч спутников различных назначений. И отсюда же около двух недель назад был произведен важнейший пуск тяжелой ракеты «Ангара - А5». Впервые она стартовала с разгонным блоком нового поколения «Персей».

Не утратил Плесецк и своего изначального предназначения. Это испытательный полигон для Ракетных войск стратегического назначения. На специальных стартовых позициях запускают межконтинентальные баллистические ракеты. За всю историю космодрома их было более пятисот.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Алексей Кошкин, Вадим Михеев