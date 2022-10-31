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В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ

Максим Крюков
04:08 31.10.2022
В частности, Минстрой собирается уменьшить долю расходов за коммунальные платежи для некоторых категорий граждан.
В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ
© Фото: Виталий Белоусов РИА Новости
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Заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько заявил, что в России планируют увеличить количество россиян, которые будут получать субсидии на оплату ЖКУ. В частности, ведомство собирается уменьшить долю расходов за коммунальные платежи для некоторых категорий граждан.

По его словам, если в субъекте РФ установлен порог в 22% для всех граждан в случае, когда расход на оплату жилищно-коммунальных услуг в доходе превышает эту планку, положена субсидия, например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10-18%. Это будет зависеть от решения отдельного региона.

«Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно - в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума», - приводят его слова «Известия».

Как отметил Ересько, проект уже тестируют в некоторых регионах. Так, в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. А в Мурманской области скорректировали показатель для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров с 22% до 10%. В республике Алтай порог, составлявший 22%, был изменен на 14% для граждан, которые проживают в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в домостроениях с централизованной системой отопления.

В конце сентября в Минэкономразвития РФ сообщили, что в России индексация тарифов ЖКХ пройдет на восемь месяцев раньше запланированного срока. Цены на коммунальные услуги изменятся 1 декабря текущего года. Предельный уровень индексации для населения не превысит 9%. Средний платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля.

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