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The Telegraph: поставки оружия Киеву поставили Запад перед сложным выбором

Сергей Лебедев
03:46 14.11.2022
В странах НАТО опасаются, что технологии могут попасть «не в те руки».
The Telegraph: поставки оружия Киеву поставили Запад перед сложным выбором
© Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Globallookpress
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На Западе опасаются попадания «не в те руки» передаваемого киевскому режиму современного оружия. В странах НАТО боятся, что их технологии изучат и скопируют в других странах. Особую настороженность вызывают сообщения о передаче Ирану образцов захваченного в Украине вооружения.

«Больше всего беспокоит то, что эти отдельные устройства могут предоставить иранцам возможность реконструировать их, что позволит им производить свои собственные версии оружия для использования в будущих конфликтах или, возможно, в ближайшем будущем, отдавать их на откуп своим доверенным лицам на Ближнем Востоке», – пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что ранее Иран неоднократно очень умело перенимал сложные западные технологии для создания собственных передовых систем вооружений. Аналогичные риски существуют и в отношении Китая.

«С одной стороны, Запад охотно желает предоставить Украине средства для достижения военных успехов; с другой стороны, он не хочет рисковать тем, что в какой-то момент в будущем его собственные военные силы или гражданские лица попадут под прицел оружия на основе западных технологий. Эта дилемма становится особенно острой в настоящее время из-за растущего отчаяния украинских лидеров, которые ясно дали понять, что нуждаются в быстрой эскалации поставок из-за нехватки запасов оборудования советских времен», – говорится в публикации.

Напомним, недавно в Сеуле заверили, что по-прежнему не собираются поставлять летальное вооружение Киеву. Как обозначили в министерстве обороны Южной Кореи, правительство полностью придерживается своей изначальной позиции в данном вопросе.

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