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Минфин продолжит использовать котировку нефти Urals для расчета экспортной пошлины и налогов

Максим Крюков
02:41 14.11.2022
Однако в первом квартале 2023 года ведомство рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.
Минфин продолжит использовать котировку нефти Urals для расчета экспортной пошлины и налогов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министерство финансов Российской Федерации в следующем году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals, производя расчет экспортной пошлины и налогов на добычу сырья. Однако в первом квартале 2023 года Минфин рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2023 году использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено. Минфин совместно с Минэнерго, МЭР и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок», - передают сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, в приоритете - сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов.

В октябре международное ценовое агентство Argus ввело новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на базисе fob в портах России. Структура, которая использовалась в странах Европы ранее, оказалась нерелевантной в связи с эмбарго Евросоюза, которое вступит в силу 5 декабря.

В настоящее время Минфин при расчете экспортной пошлины на нефть и налогов на ее добычу (НДПИ, НДД) применяет котировку агентства Argus на базисе поставки cif в Северо-Западной Европе и Средиземноморье. В данном механизме расходы на транспортировку, страхование и фрахт берет на себя продавец, в отличие от fob, когда издержки лежат на покупателе. При этом котировка cif по-прежнему существует и продолжает публиковаться агентством Argus.

Ранее стало известно, что Минфин РФ не намерен полностью уходить от привязки к доллару. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, отметив, что многие российские экспортные товары - биржевые, что означает долларовые котировки на уровне мирового рынка. Тем не менее дедолларизация набирает обороты, что явно сказывается на некоторых экономических решениях Москвы.

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