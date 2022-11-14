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Житель Кубани ранил двух полицейских, выстрелил в сотрудника СК и забаррикадировался в доме

Анна Касаткина
21:36 14.11.2022
По данным Следственного комитета, мужчина продолжает оказывать сопротивление.
Житель Кубани ранил двух полицейских, выстрелил в сотрудника СК и забаррикадировался в доме
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Краснодарском крае 56-летний мужчина ранил двух полицейских острым предметом, выстрелил в сотрудника Следственного комитета и забаррикадировался в доме. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как сообщили в ведомстве, житель села Цибанобалка в Анапском районе долгое время не оплачивал счета за коммунальные услуги. Сотрудники коммунальных служб прибыли для отключения дома от коммуникаций и вызвали сотрудников полиции.

«Злоумышленник, преследуя цель воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по городу Анапе и резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции», — рассказали в СК.

Правоохранителей госпитализировали, их жизням ничего не угрожает. После того, как мужчина ранил полицейских, он скрылся в доме и забаррикадировался.

«По прибытию на место происшествия сотрудников следственного управления, злоумышленник произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю», — говорится в сообщении.

Подозреваемого блокировали в доме, он продолжает оказывать сопротивление. Против мужчины возбуждено два уголовных дела — о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления (статья 295 УК РФ) и применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД (часть 2 статьи 318 УК РФ).

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