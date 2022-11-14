В СК РФ сообщили о состоянии сотрудника ведомства после стрельбы под Анапой

После того, как 56-летний мужчина ранил сотрудников полиции, он выстрелил из неустановленного оружия в сторону представителя Следственного управления СК РФ.

© Фото: Следственный комитет РФ

Прокуратура Краснодарского края взяла под контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 56-летнего Олега Лысакова из села Цибанобалка под Анапой. Житель населенного пункта ранил троих сотрудников полиции и стрелял в сторону представителя СК РФ. Теперь злоумышленник подозревается в совершении сразу двух преступлений.

«Прокуратурой Краснодарского края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя села Цибанобалка Анапского района, который подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевого ведомства.

По предварительной информации, мужчина длительное время не оплачивал счета за жилищно-коммунальные услуги. Вследствие чего к нему домой приехали сотрудники коммунальных служб для отключения домовладения от коммуникаций. После этого хозяин дома стал вести себя вызывающе и агрессивно, поэтому на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

«Преследуя цель воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, он причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по городу Анапе и резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции. Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы и в настоящее время их жизням опасность не угрожает. Затем мужчина скрылся в своем домовладении, где забаррикадировался», - добавили в прокуратуре.

После прибытия на место происшествия представителей Следственного управления СК РФ злоумышленник выстрелил из неустановленного оружия в сторону следователя. Сообщается, что сотрудник не пострадал.

К настоящему моменту известно, что полицейские обезвредили мужчину, который до последнего оказывал сопротивление.

Напомним, в Краснодарском крае 56-летний мужчина ранил двух полицейских острым предметом, выстрелил в сотрудника Следственного комитета и забаррикадировался в доме. Правоохранителей госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.