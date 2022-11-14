Человеческий фактор или сбой автопилота: что стало причиной смертельного ДТП с Tesla

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Китайская полиция начала расследование после трагедии с участием электромобиля Tesla. На запредельной скорости машина насмерть сбила двух человек. Еще трое пострадали. При этом версии водителя и специалистов производителя о причинах ДТП сильно отличаются.

Управлявший автомобилем мужчина говорит, что при попытке припарковаться неожиданно включился автопилот. Машина перестала слушаться. Представители производителя изучили журнал электрокара и сделали свой вывод: водитель не отжал педаль тормоза, а значит не справился с управлением.

Стоит отметить, что проблемы с Tesla встречаются очень часто. Об этом говорит статистика. По данным американского национального управления безопасности движения на трассах, именно водители этих машин попадают в аварии чаще других.

Эксперты считают, что винить в авариях исключительно системы автомобиля нельзя. Даже самая совершенная разработка, в том числе и автопилот, может давать сбой.

В России Tesla с автопилотом не продаются. И, по мнению экспертов, вряд ли будут. Спрос на них сейчас маленький из-за проблем с поставками запчастей. А высокая аварийность электрокаров с автопилотом не внушает доверия автолюбителям.

Напомним, в начале этого года в США возбудили первое уголовное дело по факту гибели людей в ДТП, которое инициировал Tesla на автопилоте. Машина проскочила на красный сигнал светофора и врезалась в другой автомобиль, в результате чего погибли два человека.