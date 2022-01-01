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Китай показал фото Марса с орбитального модуля «Тяньвэнь-1»

Анна Назайкина
14:23 01.01.2022
Миссия исследует морфологию и геологические характеристики поверхности, размещение грунта и льда, атмосферную ионосферу и характер окружающей среды.
Китай показал фото Марса с орбитального модуля «Тяньвэнь-1»
© Фото: CNSA
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Национальное космическое управление Китая в честь Нового, 2022-го, года показало серию фотографий Марса, которые были сделаны орбитальным модулем зонда «Тяньвэнь-1».

«Этот набор изображений включает фотографию орбитального аппарата с Марсом, крупный план орбитального аппарата, ледяную шапку Марса на Северном полюсе и марсоход “Чжужун», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте космического управления.

Было отмечено, что, по состоянию на 31 декабря 2021 года, орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» провел на орбите 526 дней и находился на расстоянии около 350 миллионов километров от Земли с задержкой связи около 19,5 минут.

© CNSA

В настоящее время миссия «Тяньвэнь-1» изучает морфологию, геологические характеристики поверхности и окружающую среду Красной планеты. В рамках исследования, зонд выполняет обнаружение и соответствующие тесты. В общей сложности было возвращено около 560 ГБ необработанных научных данных. Как утверждается, и зонд, и марсоход находятся в хорошем состоянии и функционируют нормально.

Ранее космическое управление Китая выложило видео продвижения по марсу аппарата миссии «Тяньвэнь-1». На кадрах показан момент раскрытия и отстыковки парашюта марсохода и работы системы преодоления препятствий.

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