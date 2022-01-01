Китай показал фото Марса с орбитального модуля «Тяньвэнь-1»

© CNSA

В настоящее время миссия «Тяньвэнь-1» изучает морфологию, геологические характеристики поверхности и окружающую среду Красной планеты. В рамках исследования, зонд выполняет обнаружение и соответствующие тесты. В общей сложности было возвращено около 560 ГБ необработанных научных данных. Как утверждается, и зонд, и марсоход находятся в хорошем состоянии и функционируют нормально.

Ранее космическое управление Китая выложило видео продвижения по марсу аппарата миссии «Тяньвэнь-1». На кадрах показан момент раскрытия и отстыковки парашюта марсохода и работы системы преодоления препятствий.