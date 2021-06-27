Космическое управление Китая опубликовало съемки посадки на Марс аппарата «Чжучжун»
Опубликованы первые кадры с китайского марсохода миссии «Тяньвэнь-1».
© Видео: Youtube, SkyNews © Фото: Youtube, SkyNews
Национальное космическое управление Китая выложило видео продвижения по марсу аппарата миссии «Тяньвэнь-1». На кадрах, опубликованных на Youtube-канале SciNews, показан момент раскрытия и отстыковки парашюта марсохода и работы системы преодоления препятствий.
Это первая посадка китайского космического аппарата на поверхность красной планеты.
Ранее китайский марсоход «Чжужун» прислал фотоснимки с Красной планеты. Снимки были сделаны на собственные камеры марсохода. А для того чтобы сделать селфи, ему пришлось отъехать на десять метров на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности, а затем вернуться на исходную позицию.