В стране и мире Космическое управление Китая опубликовало съемки посадки на Марс аппарата «Чжучжун» Алексей Курильченко Опубликованы первые кадры с китайского марсохода миссии «Тяньвэнь-1». © Видео: Youtube, SkyNews © Фото: Youtube, SkyNews Читайте нас на: Национальное космическое управление Китая выложило видео продвижения по марсу аппарата миссии «Тяньвэнь-1». На кадрах, опубликованных на Youtube-канале SciNews, показан момент раскрытия и отстыковки парашюта марсохода и работы системы преодоления препятствий. Это первая посадка китайского космического аппарата на поверхность красной планеты. Ранее китайский марсоход «Чжужун» прислал фотоснимки с Красной планеты. Снимки были сделаны на собственные камеры марсохода. А для того чтобы сделать селфи, ему пришлось отъехать на десять метров на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности, а затем вернуться на исходную позицию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика